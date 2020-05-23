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Цифровой избирательный участок для электронного голосования.

Закон подписан: Путин дал "зеленый свет" электронному голосованию

© Sputnik / Евгений Одиноков
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200523/30341480/zakon-podpisan-putin-dal-zelenyy-svet-distantsionnomu-elektronnomu-golosovaniyu.html

Документ предусматривает, что уже в Единый день голосования 13 сентября для тех россиян, кто не сможет изъявить свою политическую волю по месту жительства, будет организовано голосование на цифровых избирательных участках.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Согласно тексту, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, при проведении выборов и референдумов у граждан России появится возможность голосовать по почте, а также электронно.

«Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения», ― говорится в документе.

Для этого избиратель должен подать соответствующее заявление через портал госуслуг или МФЦ, а в установленных Центризбиркомом случаях — через территориальные и участковые комиссии.

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Перечень цифровых участков утвердит ЦИК на основании предложений местных избиркомов.

Осуществлять сбор подписей теперь также можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта Федерации.

На этой неделе Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании по почте или через портал госуслуг, а также о возможности откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или ЧС.

В Единый день голосования должны пройти дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов региональных законодательных собраний, а также глав регионов.

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