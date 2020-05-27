Российские военные начали подготовку к параду Победы

Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня, в акции 9 мая планировалось участие 14 тысяч военнослужащих и представителей силовых ведомств Дальнего Востока.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Российские военные начали подготовку техники к Параду Победы - проводится диагностика состояния боевых машин, их покраска и мойка. Процедуру начали с танков Т-90М "Прорыв" и "Терминатор", а также артиллерийских комплексов 2С36 "Коалиция СВ", сообщили в Минобороне РФ.

Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на 24 июня.

Военную технику начали готовить и в Восточном военном округе, здесь также стартовали тренировки парада.

"Военнослужащие ВВО приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин", - говорится в сообщении командующего войсками ВВО Геннадия Жидко, передает РИА Новости.

Отмечается, что в апреле в ВВО на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц боевой техники, которые были подготовлены к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника, которая продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи.

Ранее сообщалось, что в параде Победы 9 мая планировалось участие 14 тысяч военнослужащих и представителей силовых ведомств Дальнего Востока.

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