Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от COVID-19

Представитель ВОЗ отметила, что всего в мире критерии оценки организации здравоохранения уже прошли 124 потенциальные вакцины.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Россия представила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь разрабатываемых вакцин от коронавируса COVID-19, сообщила представитель организации в стране Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

"Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ", – сказала Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".

Представитель ВОЗ отметила, что всего в мире критерии оценки организации здравоохранения уже прошли 124 потенциальные вакцины.

"Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 – на доклинической стадии", – объяснила представитель ВОЗ в России.

По мнению Вуйнович, несмотря на беспрецедентно сжатые сроки разработки вакцины, прежде, чем будет принято решение о ее запуске в массовое производств, необходимо быть полностью уверенными в ее безопасности и высокой эффективности.

"В противном случае, если допустить, что при применении вакцины не будет обеспечено выполнение всех необходимых правил, это может нанести непоправимый удар по вакцинации в принципе", - уточнила представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.

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