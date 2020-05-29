В России рассмотрят возможность объявления амнистии нелегальных мигрантов

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В России эксперты предложили министерству внутренних дел инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Правовая амнистия
Эксперты пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалось больше количество мигрантов - во время пандемии коронавируса в РФ, по разным оценкам, оказались от 4-5 миллионов до 12 миллионов иностранцев. Из них 2,5 миллиона - официально зарегистрированные трудовые мигранты.
"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", - пояснил источник.
Авторы исследования также полагают, что в России к уже действующим в условиях пандемии "беспрецедентно гибким миграционным процедурам" можно добавить и меры социальной поддержки.
Трудовые биржи
Кроме того, специалисты также предлагают организовать в России специализированные трудовые биржи для мигрантов и их временное альтернативное трудоустройство.
"В исследовании экспертами предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов. На таких биржах можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг", - отметил источник в правоохранительных органах.
В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата.
Специальное приложение
Еще одно предложение - создание цифрового профиля мигранта в специальном приложении, которое иностранные граждане должны будут установить на свои смартфоны.
"Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие", - пояснил собеседник.
Приложение предварительно предлагается назвать "Мигрант". А уже к этому приложению привязывать цифровой профиль иностранного работника.
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