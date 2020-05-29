В России рассмотрят возможность объявления амнистии нелегальных мигрантов

Вопросы правовой амнистии нелегальных мигрантов, их социальной поддержки, в том числе путем временного трудоустройства на социально значимые объекты, а также создание специального приложения рассмотрят в России.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В России эксперты предложили министерству внутренних дел инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правовая амнистия

Уточняется, что в МВД подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие 2-3 года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим".

Эксперты пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалось больше количество мигрантов - во время пандемии коронавируса в РФ, по разным оценкам, оказались от 4-5 миллионов до 12 миллионов иностранцев. Из них 2,5 миллиона - официально зарегистрированные трудовые мигранты.

"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", - пояснил источник.

Авторы исследования также полагают, что в России к уже действующим в условиях пандемии "беспрецедентно гибким миграционным процедурам" можно добавить и меры социальной поддержки.

Трудовые биржи

По информации МВД России, трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня. Кроме того, более 320 тысяч иностранных граждан обратились в подразделения МВД, чтобы продлить действие виз, патентов и разрешений на работу во время пандемии коронавируса.

Кроме того, специалисты также предлагают организовать в России специализированные трудовые биржи для мигрантов и их временное альтернативное трудоустройство.

"В исследовании экспертами предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов. На таких биржах можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг", - отметил источник в правоохранительных органах.

Также планируют рассмотреть возможность временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты и вопросы обеспечения льготами или стимулирующими инструментами для работодателей, которые возьмутся обеспечить работой таких мигрантов.

В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата.

Специальное приложение

Еще одно предложение - создание цифрового профиля мигранта в специальном приложении, которое иностранные граждане должны будут установить на свои смартфоны.

"Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие", - пояснил собеседник.

Приложение предварительно предлагается назвать "Мигрант". А уже к этому приложению привязывать цифровой профиль иностранного работника.

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