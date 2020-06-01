Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию России

Владимир Путин отметил, что участники группы по подготовке поправок предлагали назначить голосование на 24 июня, но в этот день в Москве пройдет Парад Победы.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Эту дату озвучил в понедельник президент России Владимир Путин.

В Москве состоялось заседание рабочей группы по подготовке поправок. В ходе обсуждения глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что 1 июля оптимальная для голосования дата. Президент России согласился с этим предложением.

Путин отметил, участники группы называли и другую дату - 24 июня. Но в этот день в Москве пройдет Парад Победы.

"Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны, Парад Победы - это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Действительно, 1 июля смотрится как день, вполне подходящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. ", - сказал Путин.

Глава ЦИК в свою очередь подчеркнула, что мероприятие пройдет при "тотальном общественном наблюдении". Кроме того, по ее словам, голосование по почте не будет.

"Распространенное широко голосование по почте, которое всегда сопровождается в ряде стран огромными скандалами, мы решили от него вообще отказаться на общероссийском голосовании, голосование по почте мы применять не будем", - сказала Памфилова.

Предложение внести поправки в конституцию поступило от президента России Владимира Путина 15 января. В тот же день он создал рабочую группу по подготовке этих поправок, а уже 20 января внес в Госдуму готовый законопроект с изменениями.

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