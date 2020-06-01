Сенатор РФ назвал слова о причастности России к протестам в США фейком

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он был задержан полицейскими, один из которых повалил его и наступил коленом на шею, прижимая к земле не меньше пяти минут.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Обвинения в адрес России в возможной причастности к организации акций протеста в США являются очередным результатом "американской машины фейковых новостей", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.

"Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и пархая, разразилась таки давно спрогнозированным действом <…> И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья", – написал Косачев в Facebook, подчеркнув, что "плохо пахнет отнюдь не в России".

Парламентарий выразил надежду, что в официальном Вашингтоне "достанет на этот раз и осознания всего ужаса происходящего в американских городах – искренние слова сочувствия всем, кто пострадал, и тем, кто еще пострадает, и элементарного инстинкта самосохранения, не допускающего политических игрищ на национальной трагедии".

"И без того сказанное сейчас Сьюзан Райс является прямым оскорблением - причем не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда", – заключил Косачев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, и считают это внутренним делом страны.

"Какие-либо инсинуации <…> являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрению Вашингтона. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", – сказал Песков.

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он был задержан полицейскими, один из которых повалил его и наступил коленом на шею, прижимая к земле не меньше пяти минут. Мужчина несколько раз повторял, что не может дышать, а потом потерял сознание. После этого Флойда доставили в больницу, но он скончался в реанимации. Очевидцы снимали происходящее на видео и распространили кадры в Сети, быстро ставшие вирусными и вызвавшие волну негодования в обществе.

Начавшиеся в Миннеаполисе протесты позднее переросли в погромы и перекинулись на другие штаты. По последним данным, антиполицейские протесты охватили уже по меньшей мере 140 городов, а 29 мая протесты и столкновения с полицией начались в Вашингтоне возле Белого дома.

После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. К расследованию происшествия подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

Бывший офицер полиции Дерек Чавен (Derek Chauvin), проходящий по делу Флойда, находится под стражей, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

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