Президент России: процветание страны зависит от человека труда

Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех гражданах страны, "которые ставят перед собой высокие созидательные цели".

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Заявление глава государства сделал на Поклонной горе, где принял участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации и вручения звезд Героев Труда.

"Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов", — российский лидер. © Photo : Facebook / Dodon Igor Додон поздравил Путина с Днем России

Он отметил, что процветание страны зависит от человека труда. По его словам, что речь идет о всех гражданах страны, "которые ставят перед собой высокие созидательные цели".

Затем глава государства вручил награды "Герой Труда".

"Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания "Герой труда Российской Федерации", поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, чтобы дело вашей жизни обязательно продолжалось трудами, талантами ваших учеников и последователей, чтобы вы и дальше вдохновляли граждан России на добрые поступки и на настоящие свершения. Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин.

Президент отметил, что такое внимание, особая поддержка людей труда - непременное условие движение вперед по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и в спорте.

"Уверен, такие успехи обязательно будут. Они будут множиться, потому что мы все вместе, мы единый многонациональный народ. Символом нашей сплочённости, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее", - подытожил Путин.

Лидер России подчеркнул, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.

Он отметил, что для граждан РФ безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

"Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - добавил он.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova