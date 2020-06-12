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Празднование Дня России в Москве .

Путин: послание в День России, участие в церемонии поднятия флага, награждения

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200612/30554111/putin-poslanie-v-den-russia-uchastie-v-tseremonii-podnyatiya-flaga-nagrazhdeniya.html

Глава государства в праздничный для страны день имел насыщенную повестку, он присутствовал на нескольких торжественных мероприятиях и сделал ряд важных заявлений.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.

"Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <...> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа) во время встречи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон поздравил Путина с Днем России
Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Российский лидер принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что торжественное поднятие флага не станет традиционной для 12 июня. "Это мероприятие для этого года", - сказал он РИА Новости.

Он отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.
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"У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в конституцию России", - сказал президент.

"Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан", - сказал он.

Современный мир, столкнувшись с новыми угрозами, многое переосмыслил, в том числе важность работы врачей и медсестер, заявил глава государства на состоявшемся затем вручении наград Героям Труда.

"По сути, все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах - врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи", - сказал он в ходе церемонии вручения медалей Героя Труда на Поклонной горе в Москве.

Путин отметил, что очень многие из медиков достойны самых высоких наград. "И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничной самопожертвенностью", - заключил он.

Процветание России зависит от человека труда, заявил президент России.

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"Хочу поздравить вас с присвоением почетного звания "Герой труда Российской Федерации", поблагодарить за трудовую доблесть, пожелать вам и крепкого здоровья, и новых успехов, чтобы дело вашей жизни обязательно продолжалось трудами, талантами ваших учеников и последователей, чтобы вы и дальше вдохновляли граждан России на добрые поступки и на настоящие свершения. Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда, в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.

Он отметил, что речь идет о всех гражданах страны, "которые ставят перед собой высокие созидательные цели".

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшей равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.

Кроме того, 12 июня 1991 года прошли первые в российской истории всенародные прямые выборы президента, по итогам которых президентом стал Борис Ельцин.

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