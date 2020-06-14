Владимир Путин рассказал о значении России для мира

Ухудшение ситуации на мировой арене наступило бы, если бы Россия не заняла своего достойного положения в мире, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Если бы Россия не восстановилась, мир был бы опаснее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Обращение главы государства прозвучало в анонсе программы "Вести недели".

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - заявил Владимир Путин.

Ранее российский лидер, выступая на церемонии награждения героев труда на Поклонной горе в Москве, выразил уверенность, что большинство граждан РФ поддержат предложенные поправки в Конституцию.

Он подчеркнул, что память о предках, история и независимость России святы и едины для всех жителей страны.

Кроме того, народ России связывают одни нравственные устои, ценности семьи и любви.

По словам президента, это основы, которые определяют характер и дальнейшее развитие России. Голосование по поправкам состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

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