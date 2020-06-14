Россия лидирует в разработках новых видов вооружений

По словам российского президента, те виды вооружений, которые имеются сегодня у России, появятся в будущем и у других ведущих военных держав.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Россия лидирует в плане разработки новых видов вооружений, это касается и гиперзвукового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире "Вести недели", сообщает РИА Новости.

"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - заявил Путин.

По словам российского президента, те виды вооружений, которые имеются сегодня у России, появятся в будущем и у других ведущих военных держав.

"Я всегда говорю и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие", - добавил Владимир Путин.

Вместе с тем глава России отметил, что с 2018 года "так ни у кого это оружие не появилось".

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