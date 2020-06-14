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Путин обозначил важность поправок в Конституцию России

© Sputnik / Павел Лисицын
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200614/30573594/Putin-oboznachil-vazhnost-popravok-v-Konstitutsiyu-Rossii.html

Президент России Владимир Путин уточнил, что внесение поправок в Конституцию является способом учесть в основном законе вопросы, которые "созрели".

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы "не забылись и не были потом вычищены из практической жизни". Об этом заявил в воскресенье российский президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ранее лидер России подчеркивал, что абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию.

Ввести изменения в основной закон России Путин предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

"Вопросы, связанные с социальной поддержкой, когда мы говорим об особой заботе о детях, это важно упомянуть в Основном Законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТу. Там много и других вещей. Например, в конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Он уточнил, что внесение поправок в Конституцию является способом учесть в основном законе вопросы, которые "созрели".

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения - в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", - сказал Путин.

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

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