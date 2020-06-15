Артиллерийские стрельбы в Японском море с участием ракетного катера

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Ракетный катер "Р-20" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море провел артиллерийские стрельбы, усовершенствовав организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации, сообщила пресс-служба ТОФ.
"В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели "Р-20" применил 76-миллиметровую артустановку АК-176", - говорится в сообщении.© Sputnik / Павел Львов
Также для обезвреживания морской плавающей мины в "районе интенсивного судоходства" экипаж катера задействовал скорострельные артиллерийские установки АК-630М.
Моряки отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели учения по РХБ защите, борьбе за живучесть корабля и плаванию в условиях ограниченной видимости.
Тихоокеанский флот как составная часть Военно-морского флота и Вооруженных Сил России в целом является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.
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