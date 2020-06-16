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Президент РФ Владимир Путин

Песков рассказал о сроках проведения прямой линии с Путиным

© Sputnik / Алексей Никольский
Россия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200616/30595664/putin-linia-peskov.html

Пресс-секретарь добавил, что прямая линия будет проведена после голосования по поправкам к Конституции.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает RT.

"Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно", - сообщил Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что прямая линия будет проведена после голосования по поправкам к Конституции.

Предыдущая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в июне 2019 года.

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