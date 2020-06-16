Работа по глобусу: особенности российских фрегатов проекта 22350

Считанные дни остаются до подъема Андреевского флага, пишет военный обозреватель, а потом – могучему и красивому кораблю предначертаны десятилетия напряженной службы.

В России возрождается кораблестроение. Чему способствует и активизация блока НАТО. Для защиты интересов страны в Мировом океане строятся ракетные корабли дальней морской зоны проекта 22350, предназначенные для решения широкого круга задач и ведения боевых действий без ограничения дальности плавания.

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 достойно завершил испытания на Северном и Балтийском флотах, и войдет в состав ВМФ России в начале июля 2020 года. Появление серии ракетных кораблей-невидимок этого проекта означает качественный скачок возможностей флота.

Фрегат вооружен шестнадцатью крылатыми ракетами "Оникс" или "Калибр-НК", способными в равной степени успешно "работать" по кораблям противника и по береговой зоне. На борту имеются также зенитный ракетный комплекс "Редут", 130-мм артиллерийская установка А-192, противолодочный ударный комплекс "Пакет-НК" и противолодочный вертолет Ка-27. Корпус создан с применением технологии снижения заметности, и вероятному противнику будет сложно обнаружить корабль средствами РЛС.

Современный мощный фрегат дальней морской зоны "Адмирал Касатонов" предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, для противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, для защиты гражданских судов и производственных объектов. Водоизмещение корабля – 5 тысяч тонн, длина –135 метров, ширина – 16 метров. Главная энергетическая установка мощностью 65 тысяч л.с. обеспечивает скорость – до 30 узлов. Дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 170 человек.

Головной фрегат этого проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вошел в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота в 2018 году, и успел отлично зарекомендовать себя в океанских походах. Обошел вокруг света (26 февраля – 19 августа 2019 года) по маршруту протяженностью 35 тысяч морских миль, включая Суэцкий и Панамский каналы.

Строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко" (в мае спущен на воду). Проект продолжается кораблями "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

Уникальное вооружение

В ходе государственных испытаний проверены все проектные характеристики "Адмирала Касатонова": работа корабельных механизмов, систем РЛС и РЭБ, всего комплекса бортового вооружения, оборудования противоатомной защиты, а также технологические цепочки и алгоритмы взаимодействия с подводными лодками и авиацией. На одном из этапов, 3 июня новейший фрегат был атакован учебной торпедой, и для защиты экипаж "Адмирала Касатонова" успешно применил антиторпеду комплекса "Пакет-НК".

Система подводной защиты кораблей, напоминающая атмосферную систему ПВО, не имеет аналогов в мире. Антиторпеда из состава комплекса "Пакет-НК" движется под водой со скоростью около 50 км в час. Точность поражения цели обеспечивают инерциальная система и акустическая активно-пассивная система самонаведения антиторпеды. Бризантно-фугасная боевая часть мощностью 80 кг в тротиловом эквиваленте оснащена неконтактным взрывателем и способна эффективно поражать торпеды потенциального противника на всех рабочих глубинах.

Противолодочный комплекс "Пакет-НК" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля (или субмарины), состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. "Пакет" способен автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечить в автоматическом режиме выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций. Автономное обнаружение, классификация и определение параметров движения атакующих корабль торпед обеспечивает двойную прочность обороны. Пусковая установка модульного типа позволяет применять малогабаритные тепловые торпеды и антиторпеды в различных комбинациях, в зависимости от решаемых задач. В конструкции комплекса "Пакет-НК" учтены особенности длительной эксплуатации оружия в агрессивной среде и применения в непредсказуемых гидрологических условиях.

Укрепляя противолодочную оборону, уникальный комплекс значительно повышает боевую устойчивость корабля. И эта принципиально новая система вооружения – лишь один из "штрихов к портрету" фрегата "Адмирал Касатонов" проекта 22350.

В начале славных дел

Считанные дни остаются до подъема Андреевского флага, а потом – могучему и красивому кораблю предначертаны десятилетия напряженной службы. Судьба "Адмирала Касатонова" складывается благополучно. Фрегат построен достаточно быстро, и с российским "сердцем", дизель-газотурбинным агрегатом М-55Р производства Рыбинского НПО "Сатурн" (что весьма немаловажно после разрыва отношений российского ВПК с украинскими производителями).

Торжественная церемония спуска на воду состоялась 12 декабря 2014 года – в присутствии сына Владимира Афанасьевича Касатонова, тоже адмирала Игоря Касатонова, подобная удача сопутствует не каждому кораблю.

Для сравнения, строительство головного фрегата дальней морской зоны проекта 22350 осложнялось "технологической паузой" после распада СССР. Спущенный на воду в 2010 году "Адмирал флота Советского Союза Горшков" стал первым крупным надводным боевым кораблем (фактически – первого ранга), заложенным на верфях России в 21 веке. Изначально Минобороны РФ планировало построить 20 таких кораблей (по пять – каждому флоту). По оценкам специалистов, фрегат проекта 22350 стоит около 400 млн. долларов. С учетом разрабатываемых новейших вооружений, цена может возрасти до 500 млн. долларов. Дорого, но такова цена безопасности и суверенитета.

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