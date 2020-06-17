В России существенно сократилось суточное число новых заразившихся COVID-19

Всего в России зарегистрирован 553 301 человек, заразившийся COVID-19 в 85 регионах: из них 304 342 выздоровели, 7 478 скончались.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В России впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в 8000 – было выявлено 7843 инфицированных COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Москве – 1065. Еще 680 – в Подмосковье, 238 – в Нижегородской области, 237 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 228 – в Санкт-Петербурге и 227 – в Свердловской области.

Наименьшее число новых случаев инфицирования - один - зарегистрировано в Ненецком автономном округе.

Кроме этого, за сутки по стране выписали после лечения 10 036 человек. В частности, 2271 – в Москве, 979 – в Подмосковье, 716 – в Санкт-Петербурге.

Также за аналогичный период по России скончались 194 человека: 48 человек – в Москве, 38 – в Санкт-Петербурге и 26 – в Подмосковье.

Всего в России зарегистрирован 553 301 человек, заразившийся COVID-19 в 85 регионах: из них 304 342 выздоровели, 7 478 скончались.

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