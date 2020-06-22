Путин: память о Великой Отечественной абсолютно священна

Российский президент также возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Память о Великой Отечественной войне для народа России абсолютно священна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна", – сказал Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога памяти" в подмосковной Кубинке.

Российский лидер подчеркнул, что Великая Отечественная война стала жестокой трагедией.

"В День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. Великая Отечественная война стала жестокой огромной трагедией, унесла миллионы жизней", - заявил глава государства.

"Испытания военной поры показали неимоверную силу, стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", – добавил Путин.

Российский президент также возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Перед началом церемонии глава государства лично поприветствовал каждого ветерана, обменявшись рукопожатием и несколькими словами.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день 79 лет назад на Советский Союз напали гитлеровские войска, началась Великая Отечественная война.

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