Примаков стал руководителем Россотрудничества: Путин подписал указ

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Об этом сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.

До этого должность главы Россотрудничества занимала Элеонора Митрофанова. Она перешла на работу в МИД России в качестве посла по особым поручениям.

Евгений Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам. Также в 2011-2014 годах он работал в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В 2017-2018 годах Примаков был членом Общественной палаты РФ шестого состава. Возглавлял комиссию палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, был главой координационного совета региональных средств массовой информации. А в сентябре 2018 года Примаков был избран депутатом Госдумы РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova