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Евгений Примаков

Примаков стал руководителем Россотрудничества: Путин подписал указ

© Sputnik / Алексей Даничев
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200625/30720942/primakov-stal-rukovoditelem-rossotrudnichestva-putin-podpisal-ukaz.html

Информацию о назначении Примакова подтвердил российской прессе замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Об этом сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

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© Photo : Россотрудничество
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"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.

До этого должность главы Россотрудничества занимала Элеонора Митрофанова. Она перешла на работу в МИД России в качестве посла по особым поручениям.

Евгений Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам. Также в 2011-2014 годах он работал в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В 2017-2018 годах Примаков был членом Общественной палаты РФ шестого состава. Возглавлял комиссию палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, был главой координационного совета региональных средств массовой информации. А в сентябре 2018 года Примаков был избран депутатом Госдумы РФ.

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