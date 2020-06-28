Путин отметил экономические достижения последних лет

То, что сделано за последние годы, дает возможность надеяться выйти из текущей ситуации достойно и с минимальными потерями, отметил президент России.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Сделанное российскими властями в течение последних лет для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ обратил внимание на ситуацию в России в 1990-е годы. Путин подчеркнул, что гуманитарную помощь стране тогда "присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали". Президент РФ также заметил, что в стране не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов, и люди сидели без денег месяцами. Но, как отметил Путин, с 1999 года по 2019 год ВВП России удвоился.

"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом, как считает президент России, еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики РФ, но этот процесс уже идет.

"Промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заявил Путин.

Он также заявил, что даже в условиях сегодняшнего дня российские власти ориентируются на инфляцию около 4%.

"Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", - отметил российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", а "сейчас у нас по году была 3%".

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