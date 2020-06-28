Путин отметил экономические достижения последних лет

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Сделанное российскими властями в течение последних лет для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.
"И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом, как считает президент России, еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики РФ, но этот процесс уже идет.
"Промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заявил Путин.
"Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", - отметил российский лидер.
Путин обратил внимание на то, что в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", а "сейчас у нас по году была 3%".
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