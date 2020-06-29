"Бог миловал пока": Лавров заявил, что не болел коронавирусом

КИШИНЕВ 29 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о смерти от коронавируса сотрудника МИДа.
Лавров добавил, что половина сотрудников министерства иностранных дел продолжает работать на "удаленке". Министр сказал, что сам он не болел коронавирусом.
"Бог миловал пока", — ответил на соответствующий вопрос автора проекта"Эпидемия" Антона Красовского.
Лавров подчеркнул, что в МИД соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы. По его словам, некоторые сотрудники МИД работают удаленно.
Также Лавров отметил, что не общается с большим числом людей.
"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют – по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", - пояснил он.
Также глава МИД сказал, что пока не знает, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии.
"Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется", — отметил Лавров.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С момента закрытия границ МИД РФ проводит работу по возвращению россиян домой.
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