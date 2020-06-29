"Бог миловал пока": Лавров заявил, что не болел коронавирусом

Всего в российском МИД заболело около 40 человек. Подавляющее большинство — в легкой форме. Однако один сотрудник умер.

КИШИНЕВ 29 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о смерти от коронавируса сотрудника МИДа.

По его словам, около 40 сотрудников российского внешнеполитического ведомства заразились коронавирусом, один из них умер. Ему было 62 года.

Лавров добавил, что половина сотрудников министерства иностранных дел продолжает работать на "удаленке". Министр сказал, что сам он не болел коронавирусом.

"Бог миловал пока", — ответил на соответствующий вопрос автора проекта"Эпидемия" Антона Красовского.

Лавров подчеркнул, что в МИД соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы. По его словам, некоторые сотрудники МИД работают удаленно.

Также Лавров отметил, что не общается с большим числом людей.

"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют – по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", - пояснил он.

Также глава МИД сказал, что пока не знает, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии.

"Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется", — отметил Лавров.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С момента закрытия границ МИД РФ проводит работу по возвращению россиян домой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova