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Заседание Европейского Совета в Брюсселе

Евросоюз продлил санкции против России

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200629/30764745/Evrosoyuz-prodlil-sanktsii-protiv-Rossii.html

Европейский союз решил продлить секторальные экономические санкции против России до 31 января 2021 года.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против России на полгода – до 31 января 2021 года. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие санкций в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев – до 31 января 2021 года", – отмечается в заявлении.

Ранее, 19 июня 2020 года, лидеры ЕС приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций против России из-за того, что "полная имплементация минских соглашений еще не достигнута".

Евросоюз ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму. После референдума на полуострове ЕС расширил санкционный список. В июле 2014 года там перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к ограничениям против целых секторов экономики. Под санкциями ЕС сейчас находятся 175 лиц и 44 организации.

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