Путин обратился к россиянам: основные моменты заявления президента РФ

Владимир Путин выразил уверенность в том, что каждый гражданин, принимая важное решение о голосовании по поправкам в Конституцию, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые объединяют.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в рамках обращения к россиянам заявил, что в случае поддержки поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы, мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - отметил Путин.

Президент России выразил уверенность в том, что каждый гражданин, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые объединяют.

"Это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - сказал он.

Также Путин обратил внимание на тот факт, что голосование по поправкам к Конституции длится несколько дней, чтобы защитить здоровье людей.

"Вы знаете, что голосование идет уже несколько дней. И такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей", - сказал президент РФ.

Также Путин поблагодарил тех, кто уже отдал свой голос. Он отметил, что 1 июля будет основной день голосования. "Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - сказал президент.

Кроме того, Путин пояснил, что обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами.

"Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - сказал российский лидер.

Граждане России, которые находятся на территории Молдовы, смогут проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля - с 08.00 до 20.00 на участках, расположенных в Кишиневе и Тирасполе.

© Sputnik / Moldova Голосование по поправкам в Конституцию России

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