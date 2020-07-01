Где в России самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию

В Молдове граждане России могут проголосовать за поправки на двух участках - в Консульском отделе Посольства Российской Федерации в Кишиневе, второй участок открыт - в Тирасполе .

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию (на 10.30 мск) 1 июля в Чеченской республике - 84,62%, а самая низкая - в Мурманской области - 32,68%, сообщили журналистам в Центризбиркоме России.

В среду граждане России голосуют за поправки в Конституцию. Президент России Владимир Путин накануне обратился к россиянам, заявив, что в случае поддержки поправок в Конституцию, они закрепят ценности как высшие гарантии.

Общая явка за шесть дней голосования по всей стране превысила 55%. По состоянию на 10:00 мск 1 июля, она составила 55,27%.

Еще один регион с самой высокой явкой - Кемеровская область - 81,29%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что 1 июля объявлен нерабочим, поэтому "каждый, кто еще не успел проголосовать, может прийти в удобное время на избирательный участок и отдать свой голос".

В Молдове граждане России могут проголосовать за поправки на двух участках. Один работает в Кишиневе - в Консульском отделе Посольства Российской Федерации. Второй - в Тирасполе. Он разместился на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

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