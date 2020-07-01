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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

За поправки в Конституцию - три из четырех россиян: данные экзит-поллов и ЦИК

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200701/30797089/za-popravki-v-konstitutsiyu---tri-iz-chetyrekh-rossiyan-dannye-ekzit-pollov-i-tsik.html

Разница между официальными цифрами на данный час и результатами опросов на выходе с участков голосования отличаются менее, чем на 3 процента.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. За поправки в Конституцию высказались 71,2 процента россиян, свидетельствуют данные экзит-поллов. Против проголосовали 28,3 процента.

В настоящий момент обработано 30 процентов протоколов. Как сообщили в Центризбиркоме, внесение изменений в Основной закон поддержали 74,1 процента избирателей, против проголосовали 24,97 процента.

Общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

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