За поправки в Конституцию - три из четырех россиян: данные экзит-поллов и ЦИК

Разница между официальными цифрами на данный час и результатами опросов на выходе с участков голосования отличаются менее, чем на 3 процента.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. За поправки в Конституцию высказались 71,2 процента россиян, свидетельствуют данные экзит-поллов. Против проголосовали 28,3 процента.

В настоящий момент обработано 30 процентов протоколов. Как сообщили в Центризбиркоме, внесение изменений в Основной закон поддержали 74,1 процента избирателей, против проголосовали 24,97 процента.

Общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

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