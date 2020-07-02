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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ/

Большинство граждан России проголосовали за поправки в Конституцию

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200702/30798289/Bolshinstvo-grazhdan-Rossii-progolosovali-za-popravki-v-Konstitutsiyu.html

Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне (98%), а в Ненецком автономном округе против изменений проголосовали 54% жителей пришедших на участки.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Стало известно, что 77,93%  россиян проголосовали за принятие поправок в Конституцию, против - 21,26%, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 99,9% протоколов.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев.
© Photo : Miroslav Rotari.
В столице Молдовы 92 процента россиян поддержали поправки в Конституцию РФ

Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне - 98% и Туве - 97%.

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Их поддержали 45% жителей, против проголосовали 54%. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

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