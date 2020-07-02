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Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина (1 октября 2019) Ереван

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования в России

© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200702/30801137/triumph-peskov-kremlin.html

Подавляющее большинство российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции страны.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Однозначно, считают триумфом", - сказал Песков журналистам.

1 июля состоялось основное голосование по поправкам к Конституции России. За изменения проголосовали 77,92%, против – 21,27% избирателей. Явка по России составила 65%.

Песков отметил, что интерес к теме был ожидаем, но такую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать сложно.

Голосование по поправкам к Конституции России планировалось провести 22 апреля, однако массовое мероприятие было отложено из-за ситуации с коронавирусом в стране. Позже президент России Владимир Путин объявил о проведении голосования 1 июля. Фактически граждане России могли голосовать в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Наряду с москвичами, жители Нижегородской области и еще двух регионов могут проголосовать в дистанционном режиме.

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