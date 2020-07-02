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Горожане на Новоарбатском мосту в Москве.

"Президентская" выплата: контингент - 28 миллионов российских детей

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200702/30802273/prezidentskaya-vyplata-kontingent---28-millionov-rossiyskikh-detey.html

Правительство РФ уже начало перечисление единовременного пособия в размере 10 тыс рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет", - сказал он на заседании правительства.

Всего, по словам главы кабмина, такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин заявил о запуске масштабной национальной программы поддержки семей

Он отметил, что семьи, подавшие заявление еще на первую выплату, получат новую без дополнительных заявлений в ближайшие дни.

Ранее президент Путин, говоря о голосовании по поправкам к Конституции России, выразил уверенность, что суть вопроса - в поддержке ценностей, которые объединяют.

"Это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании", - сказал глава государства.

В обращении к россиянам 23 июня Путин объявил дополнительные меры поддержки граждан, семей, а также рынка труда и деловой активности.

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