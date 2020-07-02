"Президентская" выплата: контингент - 28 миллионов российских детей

Правительство РФ уже начало перечисление единовременного пособия в размере 10 тыс рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет", - сказал он на заседании правительства.

Всего, по словам главы кабмина, такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей.

Он отметил, что семьи, подавшие заявление еще на первую выплату, получат новую без дополнительных заявлений в ближайшие дни.

Ранее президент Путин, говоря о голосовании по поправкам к Конституции России, выразил уверенность, что суть вопроса - в поддержке ценностей, которые объединяют.

"Это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях. Об их здоровье нравственном, духовном воспитании", - сказал глава государства.

В обращении к россиянам 23 июня Путин объявил дополнительные меры поддержки граждан, семей, а также рынка труда и деловой активности.

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