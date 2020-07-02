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Логотип телеканала RT, архивное фото/

"RT - Регион": журналистов и блогеров научат создавать уникальный контент

© Sputnik / Илья Питалев
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200702/30804492/rt---region-zhurnalistov-i-blogerov-nauchat-sozdavat-unikalnyy-kontent.html

Слушателям не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион", где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень, сообщается на сайте телеканала.

"Слушатели медиашколы "RT - Регион" узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии", - говорится в сообщении.

По словам главреда телеканала Маргариты Симоньян, которые приводятся в сообщении, слушателям не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT.

Телеканал RT.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
RT запускает онлайн-школу

В 2016 году RT открыл "Школу" для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.

Участие в проекте "RT - Регион" бесплатное, набор слушателей проводится на конкурсной основе.

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