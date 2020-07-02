Удостоенных - двадцать: Путин присвоил звания "Город трудовой доблести"

В городе, который отныне будет носить такой титул, установят стелу с геральдической символикой и текстом президентского указа о его присвоении.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 российским населенным пунктам.

Этого звания удостоятся: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи, отмечается в официальном интернет-представительстве президента России.

"Город трудовой доблести" — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих городах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции. Их заслуги были отмечены государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.

В городе, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.

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