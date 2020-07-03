Поправки к Конституции РФ: ЦИК утвердил окончательные итоги голосования

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова объявила окончательный итог голосования: за поправки проголосовали 77,92% граждан России (57,7 млн человек), против - 21,27% (около 16 миллионов человек), передает РИА Новости.

"Данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию РФ достоверны, легитимность итогов бесспорна", - заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что голосование прошло максимально демократично, сама по себе процедура проведения голосования и есть выражение прямой демократии.

Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

Согласно одной из поправок, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства. Кроме того, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, поправками запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.

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