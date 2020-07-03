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Вакцинация. Архивное фото.

Испытания вакцины от COVID-19: в Минобороны РФ сообщили о состоянии участников

© Sputnik / Игорь Зарембо
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1477)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200703/30814512/ispytaniya-vaktsiny-ot-covid-19-v-minoborony-soobschili-o-sostoyanii-uchastnikov.html

Тестирование началось две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, его планируется завершить до конца июля.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
© Ruptly
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Никто из первой группы, получившей по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствует себя нормально, осложнений или побочных реакций нет.

Тестирование началось две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его планируется завершить до конца июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1477)

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