16:00 03 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.23
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Президент Путин.

Поправки в Конституцию России вступят в силу 4 июля: президент подписал указ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Россия
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200703/30815542/popravki-v-konstitutsiyu-russia-vstupyat-v-silu-4-iyulya-prezident-podpisal-ukaz.html

Изменение Основного закона страны на общероссийском голосовании поддержали почти 78 процентов избирателей.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.

Изменения вступают в силу 4 июля, цитирует текст указа президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля.

"Постановляю: Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в указе.

В этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина (1 октября 2019) Ереван
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования в России

Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом президент неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Большинство граждан России проголосовали за поправки в Конституцию
В столице Молдовы 92 процента россиян проголосовали за поправки в Конституцию РФ
Поправки к Конституции РФ: ЦИК утвердил окончательные итоги голосования


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
Мемориальный комплекс Вечность: что он скрывает.
Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться