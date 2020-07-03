Путин: главным гарантом стабильности в России является народ

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ к Путину обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Она рассказала, что "идет огромный поток писем, в которых не только выражаются слова благодарности Путину, но люди связывают с ним и стабильность в стране".

"Хотел бы отметить следующее: главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в конституцию. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране", - сказал в ответ президент.

Путин отметил, что "внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного, стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, он чрезвычайно важен".

По его словам, Основной закон не может вместить в себя все, но другие ценные предложения от людей должны быть реализованы, главное ничего не потерять.

"Все упаковать в конституцию практически не возможно, нереально, да и по сути дела не нужно, это не конституционный уровень. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы. Либо в законах, либо в подзаконных актах", - сказал президент.

"Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - добавил Путин.

В то же время глава государства особо подчеркнул, что в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда", - сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В пятницу Путин подписал указ о внесении в Конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более трех четвертей российских избирателей. Они вступают в силу 4 июля.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

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