Как повел себя Aurus во время краш-теста - видео

Седан протестировали в центре испытаний ФГУП "НАМИ" на прочность при лобовом столкновении при скорости, превышающей дозволенную на улицах городов.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Кадры краш-теста автомобиля Aurus разместил телеканал "Звезда".

Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". Разработчики создали ситуацию, при которой автомобиль лицевой частью врезается в преграду на скорости 64 километра в час.

В салоне машины находились два манекена, имитирующих водителя и пассажира на переднем сиденье.

В момент аварии видно, что, несмотря на сильные повреждения передней части корпуса авто, манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания в целом признали успешными.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы.

В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.

Разработан также вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus.

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