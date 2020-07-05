Как повел себя Aurus во время краш-теста - видео

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Кадры краш-теста автомобиля Aurus разместил телеканал "Звезда".
Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". Разработчики создали ситуацию, при которой автомобиль лицевой частью врезается в преграду на скорости 64 километра в час.
В салоне машины находились два манекена, имитирующих водителя и пассажира на переднем сиденье.
В момент аварии видно, что, несмотря на сильные повреждения передней части корпуса авто, манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания в целом признали успешными.
Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы.
В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.
Разработан также вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus.
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