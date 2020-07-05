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Aurus.

Как повел себя Aurus во время краш-теста - видео

© Sputnik / Aleksander Melnikov
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200705/30828717/kak-povel-sebya-aurus-vo-vremya-krash-testa---video.html

Седан протестировали в центре испытаний ФГУП "НАМИ" на прочность при лобовом столкновении при скорости, превышающей дозволенную на улицах городов.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Кадры краш-теста автомобиля Aurus разместил телеканал "Звезда".

Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". Разработчики создали ситуацию, при которой автомобиль лицевой частью врезается в преграду на скорости 64 километра в час.

В салоне машины находились два манекена, имитирующих водителя и пассажира на переднем сиденье.

В момент аварии видно, что, несмотря на сильные повреждения передней части корпуса авто, манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания в целом признали успешными.

Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства на основе единой модульной платформы.

В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. 

Разработан также вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus.

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