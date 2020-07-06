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В России появится самый мощный в мире атомный ледокол

© Sputnik / Алексей Даничев
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200706/30840589/russia-ledokol-mir.html

Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. На Дальнем Востоке началось строительство сверхмощного атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Росатом"

Контракт на создание атомного ледокола "Лидер" проекта 10510, Росатомфлот и судостроительный комплекс "Звезда" подписали в этом апреле. Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола состоялась 6 июля на судостроительной верфи "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. 

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Отмечается, что судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

Атомный ледокол "Лидер" проекта 10510 строится по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Согласно условиям контракта, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году. Ледокол будет оснащен ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

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