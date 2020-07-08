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Президент РФ В. Путин

Путина просят перенести День России на другую дату

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200708/30855342.html

В обращении, направленном президенту сказано, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с независимостью страны.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президенту РФ Владимиру Путину поступила просьба перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. С такой инициативой выступила член ОП, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Президент Путин.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Поправки в Конституцию России вступят в силу 4 июля: президент подписал указ

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, (...) прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — говорится в обращении Волынец, передает РИА Новости.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам к Конституции. За их внесение проголосовали 77,92%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.

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