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Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Президент России оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200709/30875101/Prezident-Rossii-otsenil-organizatsiyu-golosovaniya-po-popravkam-v-Konstitutsiyu.html

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе голосования были обеспечены все демократические процедуры.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам в Конституцию было организовано на высоком уровне.

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Работа была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений", – цитирует Путина РИА Новости.

Также президент отметил, что были обеспечены все демократические процедуры.

"Что касается обеспечения демократических процедур - это было сделано тоже на самом высоком уровне. И я хочу тоже Вас за это поблагодарить, большое Вам спасибо", - сказал Путин Памфиловой.

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

 Президент России подписал указ о публикации Конституции страны с внесенными поправками, новая редакция Основного закона вступила в силу с 4 июля 2020 года.

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