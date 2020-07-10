Оперативное совещание Путина с членами Совбеза: что обсуждалось

Дискуссия была посвящена главным образом международной тематике, в том числе развитию событий в трех регионах Европы и Африки.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел в пятницу президент РФ Владимир Путин, рассматривалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - заявил Песков.

По его словам, на совещании затрагивалась "ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране".

"В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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