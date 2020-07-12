Тайна не раскрыта: фонд памяти группы Дятлова отверг выводы следствия

Фонд памяти группы Дятлова будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов и считает, что ее должны провести специалисты Следственного комитета.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Фонд памяти группы Дятлова категорически не согласен с выводами Генпрокуратуры и отверг ее выводы.

В субботу замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов на Северном Урале является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

Руководитель фонда Юрий Кунцевич в интервью РИА Новости отметил, что следствие проигнорирована одна из версий, и организация готовит ответ на это расследование.

"По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время", — сказал он, добавив, что имеет "много нареканий и претензий".

Руководитель фонда рассказал, что сейчас с их стороны готовится ответ на расследование Генпрокуратуры.

"На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются", - сказал Кунцевич.

Он подчеркнул, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов и считает, что ее должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.Количество выдвинутых версий превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытания ядерной ракеты.

Генпрокуратура России занялась повторным расследованием этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

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