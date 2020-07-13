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Рубль, архивное фото

Как в России отреагировали на предложение по деноминации рубля

© Sputnik / Владимир Трефилов
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200713/30915909/Kak-v-Rossii-otreagirovali-na-predlozhenie-po-denominatsii-rublya.html

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Центробанк России отверг идею провести деноминацию рубля.

""У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина она в Совете Федерации в понедельник.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.

Деноминацией называют изменение нарицательной стоимости денежных знаков. В ходе операции происходит обмен старых денежных знаков на новые, имеющие, как правило, меньший номинал.

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