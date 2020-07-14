Россия строит новый флот: 16 июля - закладка сразу шести кораблей

Это позволит флоту успешно выполнять задачи и защищать национальные интересы – в соответствии с Морской доктриной РФ.

Источники издания FlotProm в судостроительной отрасли РФ сообщили, что 16 июля на трех верфях страны запланирована закладка сразу шести надводных кораблей и субмарин для ВМФ России.

Невероятная динамика строительства развивается по плану, и опирается на впечатляющий бюджет.

Военно-морской флот – один из самых дорогостоящих компонентов вооруженных сил любой страны. Если на реализацию Государственной программы вооружения 2018 – 2027 годов направлено всего 20 трлн рублей, то значительная часть этих средств пахнет морем, то есть пойдет на строительство надводных кораблей, субмарин и баз военного флота. Госпрограмма включает синхронизированные поставки вооружений, военной техники и развитие инфраструктуры. Последнее особенно важно для успешной и длительной эксплуатации боевых кораблей, самолетов и бронетехники новых проектов и поколений.

Военные моряки в 2020 году впервые за 28 лет примут от промышленности сразу шесть подводных лодок: четыре атомные – проектов 955А и 885М и две дизель-электрические – проектов 636.3 и 677 (в минувшем году в строй вошли более 35 кораблей и судов обеспечения). В ходе выполнения госпрограммы вооружения доля современных вооружений в Военно-морском Флоте превысила 63%, и это заметно выше, чем в самых развитых странах мира (до 50%). Цель – 70% современных вооружений, и ВМФ России до 2027 года получит всего более 180 кораблей и судов новых проектов. Предусмотрено строительство атомных подводных крейсеров "Ясень-М" (многоцелевой) и "Борей-Б" (стратегический, дальнейшее развитие проекта 955А), надводных кораблей с высокоточным ракетным оружием, и двух вертолетоносцев, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К "Катран".

Ракетные фрегаты Петербурга

Приоритеты морской части ГПВ – постройка корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 22350 и 22350М с высокоточным оружием, крылатыми ракетами "Калибр-НК" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон". На "Северной верфи" Санкт-Петербурга 16 июля начнется строительство сразу двух фрегатов проекта 22350. Эти корабли дальней морской зоны станут седьмым и восьмым в "адмиральской" серии. Их назовут в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова.

Современные фрегаты дальней морской зоны водоизмещением 5 тысяч тонн предназначены для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, для противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, защиты гражданских судов и производственных объектов.

Фрегат проекта 22350 вооружен 16 крылатыми ракетами "Оникс", "Калибр-НК" или "Циркон", способными поражать корабли противника и береговые цели. По данным из открытых источников, гиперзвуковые ракеты 3М22 комплекса "Циркон" дальностью 400 км стартуют из универсальной вертикальной пусковой установки 3С14, которая используется также для ракет "Калибр" и "Оникс". Удобная взаимозаменяемость позволяет дифференцированно подходить к выполнению каждой боевой задачи.

Система подводной защиты фрегата напоминает атмосферную систему ПВО, и не имеет аналогов в мире. Корабельный корпус создан с применением технологии снижения заметности, и РЛС противника может его просто не обнаружить. Корабль-невидимка стоит до 500 млн долларов, зато вся серия ракетных кораблей обеспечит качественный скачок возможностей флота. Напомню, первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" достойно завершил испытания на Северном и Балтийском флотах, и вскоре войдет в боевой состав ВМФ России. Дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 170 человек.

Тихие субмарины Северодвинска

Россия создает новый подводный флот, способный защищать национальные интересы в любой точке Мирового океана, и семь кораблей серии "Ясень" здорово в этом помогут. Два атомных подводных крейсера проекта 885М "Ясень-М" 16 июля заложат в Северодвинске. Современные многоцелевые субмарины будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", гиперзвуковыми "Цирконами", 533-мм торпедами. И получат имена "Владивосток" и "Воронеж". Первую серийную многоцелевую субмарину проекта 885М – "Новосибирск" – спустили на воду в конце 2019 года, и вскоре экипаж выйдет на боевую службу.

Основная задача модернизированного "Ясеня" – слежение за подводными крейсерами стратегического назначения или авианосными группировками потенциального противника, в постоянной готовности к ликвидации целей и угроз. Здесь надо учитывать, что только один американский ракетоносец типа "Огайо" несет 24 баллистических ракеты UGM-133 "Трайдент" II D5, в каждой из которых до 12 ядерных боеголовок W88 по 475 килотонн. За каждым таким арсеналом в зоне боевого патрулирования российским военным морякам надо присматривать круглосуточно.

Малозаметный атомный подводный крейсер проекта 885М водоизмещением 13800 тонн имеет уникальные возможности, обеспеченные высокотехнологичными системами и комплексами вооружений.

Субмарина оснащена ядерными реакторами ОК-650В повышенной надежности, и способна действовать на глубинах до 520 метров. Автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел. Экипаж – 64 человека.

Крымский привет "Мистралям"

На Керченском судостроительном заводе "Залив" 16 июля состоится закладка двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 (аналоги французских "Мистралей". И хотя ранее подобные корабли в России не строились, нет сомнения, что головной УДК планово войдет в боевой состав ВМФ до 2026 года. Стоимость проекта - около 100 млрд. рублей. Военная операция РФ в Сирии подтвердила важность и необходимость иметь крупных десантных кораблей водоизмещением до 25000 тонн, способных обеспечить ВМФ оперативное присутствие в удаленных районах.

Точные характеристики новых кораблей пока неизвестны. Ранее сообщалось, что УДК будет нести на борту 16–20 вертолетов, десантные и штурмовые катера (на сухой доковой палубе), 75 единиц бронетехники и около 1000 морских пехотинцев со штатным вооружением, значительный арсенал, и штаб оперативной группировки войск и сил. Не считая артиллерии, зенитных ракетных комплексов, средств противолодочной обороны, систем РЭБ и навигации, интегрированной системы боевого управления. Главное предназначение этого сложнейшего корабля – переброска на тысячи морских миль и высадка на необорудованное побережье войск и техники в ходе десантной операции с участием вертолетов боевой поддержки (корабельной авиагруппы).

Анализируя возможности кораблей, которые будут заложены 16 июля в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи, можно заметить признаки мощного и гармоничного развития ВМФ России, который строится не для устрашения соседей по планете, а для эффективного противодействия агрессору в надводной и подводной средах, и на прибрежных театрах военных действий.

Главная цель Российского флота – защита национальных интересов, рубежей и союзников.

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