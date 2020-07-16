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Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь.

Своих не бросаем: Россия передала странам-партнерам 400 тыс тестов на COVID-19

© Sputnik / Александр Суру
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200716/30961287/svoikh-ne-brosaem-russia-peredala-stranam-partneram-400-tys-testov-na-covid-19.html

С февраля 2020 года Россия содействует 32 государствам в борьбе с коронавирусом. Больше половины гуманитарных грузов было отправлено в СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Данара Курманова. При этом безвозмездная поддержка со стороны РФ не ограничивается лишь медицинским оборудованием и лекарствами. Sputnik подготовил детальный обзор российской гуманитарной деятельности и выяснил, как именно Россия помогает странам-соседям в период пандемии.

Проверили всех

Первые партии гуманитарной помощи за рубеж были организованы в феврале – тогда Россия стала отправлять тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом Sputnik сообщили в Роспотребнадзоре.

«Ученые из центра «Вектор» создали тест-систему 19 января. А 7 февраля ее эффективность подтвердилась в ходе визита российских специалистов во главе с Роспотребнадзором в Китай. После этого Россия смогла начать поставки за рубеж, и важным аспектом стало взаимодействие со странами ЕАЭС и СНГ», - рассказали в пресс-службе организации.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Photo : Miroslav Rotari.
COVID-19: Россия пришла на помощь Молдове в самый трудный момент

По данным на 14 июля 2020 года, Россия отправила за границу 734 тысячи тестов на коронавирус в качестве безвозмездной помощи. Почти 55% от данного объема, или 402,7 тысяч тестов получили страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия. Самые крупные партии тест-систем Россия отправила в страны Центральной Азии – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре отмечают: именно российские тесты выявили первые случаи коронавируса в Армении, Беларуси и Таджикистане. Однако, чтобы провести тест и получить результат, необходимы еще и химические реактивы. Поэтому Россия передала за рубеж реагенты на проведение 723 тысяч исследований. Более 440 тысяч из них вновь были направлены в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

Не тестом единым

В качестве гуманитарной помощи странам-соседям Россия также выделила 23 бесконтактных термометра для оснащения пунктов пропуска через государственные границы, рассказали Sputnik в пресс-службе Роспотребнадзора. 10 приборов были доставлены в Кыргызстан, 7 – в Армению, 6 – в Таджикистан.

Вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Борьба с COVID-19: новый курс видеоконсультаций Роспотребнадзора для стран СНГ

Большое внимание Россия уделила и образовательным мероприятиям для врачей, борющихся с COVID-19. Роспотребнадзор организовал 10 онлайн-лекций, в ходе которых российские врачи делились своим опытом с 300 специалистами из СНГ.

«Однако консультации шли не только в формате видеосвязи, - уточнили в пресс-службе организации. – Российские специалисты еще выезжали непосредственно в пострадавшие страны. Например, в мае Россия провела в Таджикистане и Молдове оценочные миссии и смогла дать рекомендации по лабораторной диагностике вируса».

Спешат на помощь

Девушка в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
Чтобы помочь государствам-партнерам справиться с пандемией, сегодня в ряде стран СНГ работают целые группы российских врачей. В июле российские эпидемиологи и вирусологи отправились в Казахстан и Кыргызстан, сообщили в Роспотребнадзоре. В частности, в Казахстане работают 55 российских врачей. Так как эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась и режим карантина продлен до 2 августа, Россия дополнительно передала Казахстану гуманитарный груз. По данным казахстанского дистрибьютора медикаментов «СК-Фармация», он состоит из 2 790 комплектов защитной одежды, почти 22 тысяч масок и 236 упаковок лекарства «Фавипиравир». До конца июля Россия передаст еще 700 тысяч таблеток этого препарата.

На сегодняшний день группы российских врачей работают и в Закавказье. По информации Минздрава Армении, на инициативу помочь армянским больницам в борьбе с коронавирусом откликнулись 50 врачей. А 12 июля Министерство здравоохранения России отправило в Азербайджан бригаду врачей Первого московского государственного университета имени Сеченова. Совместно с ними в Баку вылетели 17 врачей-добровольцев, работавших в клиниках Москвы, Одинцово и Норильска.

От Сербии до Лаоса

Однако стоит отметить: помощь России распространяется не только на СНГ. Как удалось узнать Sputnik у Роспотребнадзора, за период пандемии Россия оказала безвозмездное содействие 32 странам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ
Лавров обратил внимание на мощный удар коронавируса по мировой экономике

География гуманитарной миссии РФ обширна. Гвинея, Непал, Коста-Рика, Никарагуа, Палестина, Афганистан, Куба, Лаос, Доминика, Ливан, Сербия, Венесуэла, Египет – вот неполный список стран, получивших от России ПЦР-тесты бесплатно.

А во Вьетнаме изучением коронавируса занимается Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский центр. На его базе российские специалисты провели более 2 тысяч исследований возбудителя COVID-19.

Значительный вклад в борьбу с вирусом внес и МИД РФ.

Как сообщается на сайте министерства, Россия отправила в Джибути палатки и комплектующие для создания медицинских комплексов. А в Камбоджу из России в рамках гуманитарной акции поступила тысяча упаковок «Циклоферона».

Объемы экспорта растут

Параллельно с поставками гуманитарной помощи растут и объемы экспорта. Сегодня на платной основе российские тест-системы поставляются в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Турцию, а также Грузию и Украину, сообщили Sputnik в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Не менее активно развиваются поставки тестов и в дальнее зарубежье – Австрию, Бангладеш, Болгарию, Бразилию, Венгрию, Германию, Индию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
© Ruptly
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео

«Всего экспортировано более 20 тысяч наборов. Сейчас идут переговоры о поставках в Алжир, Афганистан, Венесуэлу, Малайзию, Марокко, Сербию и Пакистан», - заявили в пресс-службе министерства.

Успешно проходит и экспорт российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Более 600 российских ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Беларусь, Сербию и Италию, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Помимо этого, Россия обсуждает продажу терминалов измерения температуры с США.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1562)

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