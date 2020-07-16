Своих не бросаем: Россия передала странам-партнерам 400 тыс тестов на COVID-19

С февраля 2020 года Россия содействует 32 государствам в борьбе с коронавирусом. Больше половины гуманитарных грузов было отправлено в СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Данара Курманова. При этом безвозмездная поддержка со стороны РФ не ограничивается лишь медицинским оборудованием и лекарствами. Sputnik подготовил детальный обзор российской гуманитарной деятельности и выяснил, как именно Россия помогает странам-соседям в период пандемии.

Проверили всех

Первые партии гуманитарной помощи за рубеж были организованы в феврале – тогда Россия стала отправлять тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом Sputnik сообщили в Роспотребнадзоре.

«Ученые из центра «Вектор» создали тест-систему 19 января. А 7 февраля ее эффективность подтвердилась в ходе визита российских специалистов во главе с Роспотребнадзором в Китай. После этого Россия смогла начать поставки за рубеж, и важным аспектом стало взаимодействие со странами ЕАЭС и СНГ», - рассказали в пресс-службе организации.

По данным на 14 июля 2020 года, Россия отправила за границу 734 тысячи тестов на коронавирус в качестве безвозмездной помощи. Почти 55% от данного объема, или 402,7 тысяч тестов получили страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия. Самые крупные партии тест-систем Россия отправила в страны Центральной Азии – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре отмечают: именно российские тесты выявили первые случаи коронавируса в Армении, Беларуси и Таджикистане. Однако, чтобы провести тест и получить результат, необходимы еще и химические реактивы. Поэтому Россия передала за рубеж реагенты на проведение 723 тысяч исследований. Более 440 тысяч из них вновь были направлены в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

Не тестом единым

В качестве гуманитарной помощи странам-соседям Россия также выделила 23 бесконтактных термометра для оснащения пунктов пропуска через государственные границы, рассказали Sputnik в пресс-службе Роспотребнадзора. 10 приборов были доставлены в Кыргызстан, 7 – в Армению, 6 – в Таджикистан.

Большое внимание Россия уделила и образовательным мероприятиям для врачей, борющихся с COVID-19. Роспотребнадзор организовал 10 онлайн-лекций, в ходе которых российские врачи делились своим опытом с 300 специалистами из СНГ.

«Однако консультации шли не только в формате видеосвязи, - уточнили в пресс-службе организации. – Российские специалисты еще выезжали непосредственно в пострадавшие страны. Например, в мае Россия провела в Таджикистане и Молдове оценочные миссии и смогла дать рекомендации по лабораторной диагностике вируса».

Спешат на помощь

Чтобы помочь государствам-партнерам справиться с пандемией, сегодня в ряде стран СНГ работают целые группы российских врачей. В июле российские эпидемиологи и вирусологи отправились в Казахстан и Кыргызстан, сообщили в Роспотребнадзоре. В частности, в Казахстане работают 55 российских врачей. Так как эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась и режим карантина продлен до 2 августа, Россия дополнительно передала Казахстану гуманитарный груз. По данным казахстанского дистрибьютора медикаментов «СК-Фармация», он состоит из 2 790 комплектов защитной одежды, почти 22 тысяч масок и 236 упаковок лекарства «Фавипиравир». До конца июля Россия передаст еще 700 тысяч таблеток этого препарата.

На сегодняшний день группы российских врачей работают и в Закавказье. По информации Минздрава Армении, на инициативу помочь армянским больницам в борьбе с коронавирусом откликнулись 50 врачей. А 12 июля Министерство здравоохранения России отправило в Азербайджан бригаду врачей Первого московского государственного университета имени Сеченова. Совместно с ними в Баку вылетели 17 врачей-добровольцев, работавших в клиниках Москвы, Одинцово и Норильска.

От Сербии до Лаоса

Однако стоит отметить: помощь России распространяется не только на СНГ. Как удалось узнать Sputnik у Роспотребнадзора, за период пандемии Россия оказала безвозмездное содействие 32 странам.

География гуманитарной миссии РФ обширна. Гвинея, Непал, Коста-Рика, Никарагуа, Палестина, Афганистан, Куба, Лаос, Доминика, Ливан, Сербия, Венесуэла, Египет – вот неполный список стран, получивших от России ПЦР-тесты бесплатно.

А во Вьетнаме изучением коронавируса занимается Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский центр. На его базе российские специалисты провели более 2 тысяч исследований возбудителя COVID-19.

Значительный вклад в борьбу с вирусом внес и МИД РФ.

Как сообщается на сайте министерства, Россия отправила в Джибути палатки и комплектующие для создания медицинских комплексов. А в Камбоджу из России в рамках гуманитарной акции поступила тысяча упаковок «Циклоферона».

Объемы экспорта растут

Параллельно с поставками гуманитарной помощи растут и объемы экспорта. Сегодня на платной основе российские тест-системы поставляются в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Турцию, а также Грузию и Украину, сообщили Sputnik в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Не менее активно развиваются поставки тестов и в дальнее зарубежье – Австрию, Бангладеш, Болгарию, Бразилию, Венгрию, Германию, Индию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Всего экспортировано более 20 тысяч наборов. Сейчас идут переговоры о поставках в Алжир, Афганистан, Венесуэлу, Малайзию, Марокко, Сербию и Пакистан», - заявили в пресс-службе министерства.

Успешно проходит и экспорт российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Более 600 российских ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Беларусь, Сербию и Италию, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Помимо этого, Россия обсуждает продажу терминалов измерения температуры с США.

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