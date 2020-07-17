Озвучены новые детали расследования убийства Николая II и его семьи

Что касается идентификации останков последнего российского императора, то помочь в этом может трехмерная модель его шляпы. Сейчас головной убор хранится в Эрмитаже.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. Тем не менее, экспертизы доказали, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.

Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.

Православные христиане 17 июля почитают память убитого императора Николая II и его семьи. В 1981 году их причислили к лику мучеников.

"Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", - заявила она в интервью изданию "Известия".

Молодцова добавила, что из-за малого количества найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения в 2007 году, возможно, находится еще одно или несколько их захоронений.

Также, по словам следователя, трехмерная модель шляпы последнего российского императора Николая II может помочь идентифицировать его останки.

"Сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе", - сказала она.

"Другой следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня. Установлено, что серная кислота замедляет процесс сожжения тел", — уточнила Молодцова.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение - цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.

В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.

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