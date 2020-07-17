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Президент России объявил внезапную проверку войск

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200717/30966683/Prezident-Rossii--obyavil-vnezapnuyu-proverku-voysk.html

Проверка покажет способность вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, сообщает Минобороны РФ.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщает Минобороны РФ.

Легкий бронеавтомобиль Стрела.
© Photo : пресс-служба "ВПК"
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В ходе проверки будет дана оценка готовности войск обеспечить безопасность на юго-западе России и уровню подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к проверке привлечены почти 150 тысяч военнослужащих, свыше 26 тысяч единиц военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Планируется провести 56 учений тактического уровня на 35 полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

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