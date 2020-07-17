Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19: что он предполагает

В частности, будет создана база данных о состоянии иммунитета как переболевших людей, так и вакцинированных.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском препарата в гражданский оборот, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, такой сценарий подразумевает постановление правительства.

"То есть обязательно для вакцины, которая получит одобрение, на условиях, что будет параллельно проводиться и дополнительный сбор клинических исследований", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что параллельно планирует сбор данных о работе препарата.

"Это будет новый формат по эффективности и безопасности. У нас создана сегодня система информационная по пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Мы планируем туда догрузить данные по вакцинированным пациентам, чтобы иметь весь массив данных о состоянии иммунитета пациентов, которые вакцинированы и переболели для того, чтобы была общая картина", - уточнил глава Минздрава .

Отвечая на вопрос об итогах испытаний вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первой группой добровольцев, Мурашко отметил, что оценивает их "позитивно".

"Хорошие результаты", - подчеркнул он.

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