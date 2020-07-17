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Вакцина от COVID-19.

Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19: что он предполагает

© REUTERS / Dado Ruvic
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1570)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200717/30968769/tretiy-etap-ispytaniy-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19-chto-on-predpolagaet.html

В частности, будет создана база данных о состоянии иммунитета как переболевших людей, так и вакцинированных.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса будет проводиться параллельно с запуском препарата в гражданский оборот, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Кишинев обсуждает с Москвой вопрос предоставления вакцины от COVID-19

По его словам, такой сценарий подразумевает постановление правительства.

"То есть обязательно для вакцины, которая получит одобрение, на условиях, что будет параллельно проводиться и дополнительный сбор клинических исследований", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что параллельно планирует сбор данных о работе препарата.

"Это будет новый формат по эффективности и безопасности. У нас создана сегодня система информационная по пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Мы планируем туда догрузить данные по вакцинированным пациентам, чтобы иметь весь массив данных о состоянии иммунитета пациентов, которые вакцинированы и переболели для того, чтобы была общая картина", - уточнил глава Минздрава .

Отвечая на вопрос об итогах испытаний вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи первой группой добровольцев, Мурашко отметил, что оценивает их "позитивно".

"Хорошие результаты", - подчеркнул он.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1570)

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