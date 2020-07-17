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Российский самолёт-амфибия Бе-200.

Российский флот получил Бе-200: самолеты-амфибии появятся на Азове и Каспии

© Sputnik / Илья Питалев
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200717/30975022/rossiyskiy-flot-poluchil-be-200-samolety-amfibii-poyavyatsya-na-azove-i-kaspii.html

Самый большой современный самолет-амфибия способен патрулировать морские границы и экономические зоны, выполнять поисково-спасательные функции, перевозить до 5 тонн – в радиусе 1500 километров, на высотах до 10 тысяч метров, пишет военный обозреватель

Широко известный в мире многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 принят на вооружение ВМФ России, и это позволит значительно расширить операционные возможности военно-морской авиации. Машина установила более двадцати мировых рекордов скороподъемности с нагрузкой, и в своем классе не имеет конкурентов.

В Центре боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России (город Ейск) 14 июля встретили первый построенный для Минобороны РФ самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир". Началась опытная эксплуатация. По контракту 2018 года два других самолета поисково-спасательной модификации ВМФ должен получить от Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в текущем году. В дальнейшем серию "Альтаиров" для ВМФ России планируется продолжить.

 Минобороны РФ намерено создать амфибийные отряды морской авиации на Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флотах и в составе Каспийской флотилии. Это позволит расширить возможности боевого патрулирования, поисково-спасательных операций в зонах ответственности. Самолеты Бе-200 для ВМФ России конструктивно и функционально отличаются от прочих модификаций.

Ранее выпущено около 20 летных экземпляров самолета-амфибии Бе-200, которые эксплуатируются преимущественно в МЧС России и Азербайджана. Самолет имеет шесть модификаций (поисково-спасательный, патрульный, транспортный, санитарный, пассажирский, противопожарный), специализацию отражает аббревиатура. К примеру, БЕ-200П используется для патрулирования, отличается большим количеством следящего оборудования, позволяющего обнаруживать нарушителей государственной границы (или экономической зоны) на больших расстояниях. БЕ-200ПС применяется в поисково-спасательных операциях.

Российский самолёт-амфибия
© REUTERS / Sergei Karpukhin
БЕ-200ЧС.

Пожарный БЕ-200ЧС производится на экспорт, один такой самолет приобрел Азербайджан, четыре "летающие лодки" в 2016 году заказал Китай.

Восходящая звезда

Минобороны РФ на сегодня законтрактовало шесть "Альтаиров". Польза для ВМФ очевидна. Самый большой современный самолет-амфибия с реактивными двигателями Бе-200 "Альтаир" способен патрулировать морские границы и экономические зоны, выполнять поисково-спасательные функции, перевозить грузы массой до 5 тонн – в радиусе 1500 километров, на высотах до 10 тыс. метров. Расположенные над крылом мощные двигатели Д-436ТД позволяют развивать скорость до 710 км/час (крейсерская – 365 км/час). Самолет может садиться на море с высотой волны до 1,3 м, а для взлета ему необходимо всего 1500 м разбега – по воде или по суше. Это очень важно для оперативной и безопасной доставки грузов на корабли и суда ВМФ в открытом море.

Достоинствами Бе-200 являются также возможность автономного базирования, высокая безопасность полетов и возможность посадки на воду в случае отказа одного из двигателей. Самолет способен до шести часов патрулировать в двухсотмильной прибрежной зоне.

На этапе освоения "Альтаира" Минобороны РФ заявило об использовании его в мирных целях, и все же универсальная воздушная платформа Бе-200 позволяет размещать широкий спектр спецоборудования, решать сложные военные задачи. Так, в патрульной модификации самолета для ВМФ на борту могут устанавливаться оптико-электронная система обнаружения и автоматизированные рабочие места операторов, а также командно-тактическая, радиолокационная, радиогидроакустическая, магнитометрическая системы, комплексы радиотехнической разведки и управления вооружением. "Альтаир" способен вести разведку морских, наземных и воздушных объектов, обеспечивать специальные операции, эффективно решать задачи поиска терпящих бедствие экипажей самолетов, кораблей и подводных лодок, а также перевозить личный состав и вооружение, эвакуировать раненых и больных из прибрежных районов без аэродромной сети (или зон стихийного бедствия). Возможно, платформу адаптируют и для решения ударных противолодочных задач.

Члены экипажа самолёта-амфибии Бе-200.
МЧС РФ
В кабине БЕ-200.

На "летающей лодке" установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе пилотажно-навигационный комплекс нового поколения. Самолет может выполнять полеты в любых физико-географических и климатических условиях, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Многоцелевой Бе-200 "Альтаир" – самолет мирового уровня, и специалисты прочат ему большое будущее. В ближайшей перспективе – участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля.

Каспийская среда

Первый авиаотряд Бе-200 планируется сформировать на Каспии. Надо заметить, что до недавнего времени Каспийская флотилия ВМФ России собственной морской авиации не имела. Небольшие авиаотряды входили в состав флотилии только во времена Гражданской и Великой Отечественной войн. Вероятно, Каспийское море станет для "Альтаира" испытательным полигоном. Опыт эксплуатации позволит усовершенствовать "летающие лодки", точнее адаптировать воздушную платформу для решения задач ВМФ.

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
© Sputnik / Денис Абрамов
Зачем Россия проводит военно-морские учения на Каспии?

Попутно это позволит в большей степени заинтересовать российских региональных союзников и партнеров в области военно-технического сотрудничества на Кавказе, в Центральной Азии и других точках планеты. Самолет-амфибия Бе-200 имеет значительный экспортный потенциал, достойные конкуренты отсутствуют.

Канадская компания Bombardier в 1990 году прекратила производство своих "летающих лодок" CL-215, способных брать на борт 5,3 тонны воды (в мире осталось около 120 таких машин). Более грузоподъемный (6 тонн воды) Bombardier CL-415 с двумя турбовинтовыми двигателями PW123AF (образца 1994 года) и созданный на его основе многоцелевой патрульный 415MP – находятся в ценовой категории, отпугивающей покупателей (за 25 лет продано 80 машин 415MP). И все же Bombardier 415 по многим показателям уступает "Альтаиру".

Японские самолеты-амфибии US-1A (образца 1971 года) и US-2 (в серии с 2007 года) – имеют узкую поисково-спасательную специализацию. Еще одна "летающая лодка" страны Восходящего солнца – ShinMaywa – слишком дорогая.

Макет самолета-амфибии AG600 Jiaolong компании AVIC.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Макет самолета-амфибии AG600 "Jiaolong" компании AVIC.

КНР в 1985 – 1986 годах построила всего четыре многоцелевых самолета-амфибии SH-5, которые используются только как поисково-спасательные самолеты. Китайский самолет-амфибия AG600 испытывает серьезные технические трудности. Неслучайно китайцы заказали для пожаротушения партию российских Бе-200. То есть, "Альтаир" фактически не имеет конкурентов в мире – по всем параметрам.

Между тем, у предприятия-производителя есть конструкторские наработки на полвека вперед, включая проекты перспективных экранопланов Бе-1000 и Бе-2500.

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