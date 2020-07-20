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Режиссер Александр Боголюбов

Уходят сказочники: умер режиссер культовых советских мультфильмов

© Photo : СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ
Россия
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Боголюбов был режиссером анимационных фильмов студии мульттелефильмов творческого объединения "Экран", а позже – режиссером-постановщиком студии художественных фильмов того же творческого объединения.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. На 87-м году жизни скончался известный советский и российский режиссер Александр Боголюбов, сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Свеча.
© Sputnik / Илья Московец
Умер актер из фильма Гайдая "Спортлото-82"

"Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", - говорится в сообщении.

Боголюбов был режиссером анимационных фильмов студии мульттелефильмов творческого объединения "Экран", а позже – режиссером-постановщиком студии художественных фильмов того же творческого объединения.

Он известен как один из создателей мультфильмов "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города" (фильмы 4 и 5), "Приключения Незнайки и его друзей" (серии "Воздушное путешествие" и "Возвращение").

 Помимо мультфильмов Боголюбов режиссировал и фильмы, среди которых "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня". К последнему он также написал сценарий.

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