Скончался известный ведущий прогноза погоды

С 2011 года телеведущий и ученый Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Он превращал прогноз погоды в маленькое шоу.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Скончался известный российский ведущий, географ-гидролог кандидат географических наук Александр Беляев, сообщил его коллега по телевидению Андрей Малахов.

Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP — Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020

​"Умер Александр Беляев - человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP", - написал Малахов в своем Twitter-аккаунте.

Беляев умер в понедельник днем на 72-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание легких, которое обнаружили еще в 2011 году.

По данным СМИ, телеведущий умер в реанимации одной из московских больниц.

Александр Беляев родился 5 января 1949-го в городе Москве в семье одного из руководителей Брянского автозавода Вадима Коростелева. Выпускник московской школы № 58. В студенчестве играл в любительском театре МГУ.

В 1972-м Беляев окончил географический факультет МГУ по специальности "гидрология суши". После работал по распределению в проектно-изыскательском институте "Союзводоканалпроект", затем в начале 1970-х перешел в Институт географии РАН, где основал группу "Меркатор", занимающуюся созданием метеорологической инфографики для холдинга "Метео-ТВ".

В 1979-м Беляев защитил кандидатскую диссертацию по теме "Зональные комплексные зависимости и их использование при водно-балансовом картографировании". В 1987-м Беляева назначили заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам.

Участвуя в зоологической экспедиции в пустыне Гоби, Беляев помог открыть новую разновидность пауков, названную "Гонофузий Беляевий".

В 1998-м по случайному стечению обстоятельств Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.

Беляев принимал участие в закадровом озвучивании 28 серий документального сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами", показанных на НТВ в 2002-2003-м.

В 2007-2008-м вел детскую интеллектуальную телеигру "Сразись с нацией" на телеканалах "Россия" и "Бибигон".

В 2011-м Беляев был одним из ведущих детской познавательной программы "Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…" на телеканале "Карусель".

В 2015-м Беляев вел утреннюю программу НТВ "Солнечно. Без осадков".

Беляев увлекался филателией, коллекционируя марки, связанные с Россией.

Он был женат на художнице Нине Беляевой. Она скончалась от лейкемии в 2017-м.

Сын телеведущего Илья работает географом в экологическом центре "Воробьевы горы".