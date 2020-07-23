Михаил Мишустин - о работе правительства, коронавирусе и детской мечте

Мать Михаила Мишустина - медсестра, и он с детства рос среди людей в белых халатах, поэтому в какой-то момент хотел выбрать эту стезю.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik.Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с детства очень трепетно относится к медицинским работникам и даже хотел поступать в мединститут. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

Российский премьер рассказал, что его мама долгие годы работала медицинской сестрой.

"Поэтому меня всегда окружали люди в белых халатах, среди ее подруг и знакомых было много коллег. Я даже собирался поступать в медицинский инстиут", - добавил он.

Мишустин поблагодарил медработников за работу. Российский премьер подчеркнул, что испытывает огромное уважение к врачам, которые в месяцы пандемии коронавируса для спасения людей жертвовали своим временем, общением с семьями, здоровьем и жизнями.

О коронавирусе

Российский премьер рассказал, как он перенес COVID-19. По его словам, выздоровление проходило непросто.

"Я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", – это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. Как только я стал лучше себя чувствовать, я, конечно же, вернулся сразу в рабочую обстановку", - сообщил Мишустин.

Говоря о второй волне вспышки COVID, российский премьер высказал мнение, что пока предпосылок для этого нет.

"Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - сказал он.

О работе и национальной цели

Российский премьер отметил, что у правительства, которое он возглавляет, есть много амбициозных задач. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин постоянно находится на связи с ним.

"Члены правительства, вице-премьеры работают иногда и круглосуточно. В зависимости от того, как требует от этого время и ситуация общая. Президент у нас всегда на связи", - сказал Мишустин.

Он отметил что в России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.

"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся. Ну и хочу сказать, что все меры, которые принимались, были очень четкими, они дали свои результаты", - сказал российский премьер.

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