Десантные суда России: первый серийный БДК проекта 11711 вышел на госиспытания

Россия гармонично формирует силы и средства нового океанского флота, свидетельство тому – строительство серии больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711, которые уже начали резать балтийскую волну, пишет военный обозреватель

Первый серийный БДК – "Пётр Моргунов" – своеобразно завершает ходовые испытания на Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, и приступает к государственным испытаниям.

Разработанный "Невским проектно-конструкторским бюро" и построенный на заводе "Янтарь" БДК "Пётр Моргунов" перешел из Балтийска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде 26 июля. После этого мероприятия сдаточная команда и экипаж приступят к государственным испытаниям корабля, а дальше – служба в боевом строю.

На наших глазах рождается новое поколение больших десантных кораблей, которые сменят БДК проектов 775 и 1171. Напомню, завод "Янтарь" в 1970-х построил 14 кораблей проекта 1171, срок их службы завершается.

В эволюции ВМФ новой России звено БДК казалось второстепенным. В военном кораблестроении акцент делался на ракетные надводные корабли и субмарины, однако десантные корабли во все времена были важной составляющей операционных возможностей флота.

Боевые действия российских войск в Сирии подтвердили необходимость современных больших десантных кораблей, способных оперативно перемещать войска и боевую технику на значительное расстояние. Ежемесячно из России в Сирию через Босфор проходят до пяти БДК.

"Пётр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711, заложенный в июне 2015 года. Ранее, в июне 2018 года в состав Северного флота вошел головной корабль проекта 11711 "Иван Грен". Новейшие десантные корабли способны взять на борт 300 морских пехотинцев, 13 танков или 36 БМП, два вертолета трех различных специализаций в любом сочетании. Изначально государственная программа вооружений предусматривала строительство шести БДК проекта 11711. В дальнейшем серию несколько сократили, зато в "Невском проектно-конструкторском бюро" появились планы создания на базе этого проекта новейших БДК водоизмещением от 7000 до 14000 тонн.

Возможности БДК нового поколения

На завершающем этапе заводских ходовых испытаний БДК "Пётр Моргунов" успешно выполнил артиллерийские стрельбы, и способен выполнить множество других боевых задач.

В сравнении с проектами советского времени, большой десантный корабль сделал шаг вперед по вместимости десанта и техники, вооружению, оснащению современными средствами навигации и связи. Это первый в составе российского ВМФ полноценный боевой корабль, способный осуществлять весь спектр десантных операций на море, а также функции флагмана в миротворческих (спасательных) операциях и гуманитарных миссиях. При строительстве использованы современные технологии, снижения заметности.

Основное вооружение БДК – две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М "Дуэт" калибра 30 мм (обеспечивают противоракетную оборону в ближней зоне – до 4000 метров, имеет скорострельность до 10 тысяч выстрелов в минуту) с радиолокационной системой управления огнем "Ласка".

На БДК предусмотрено базирование двух корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, поисково-спасательных вертолетов Ка-27 или ударных Ка-52К "Катран". Прямое противодействие кораблям противника предназначением БДК не является. И все же, судя по информации об испытаниях модульного вооружения ВМФ, корабль проекта 11711 может получить и ракетное оружие в 40-футовых контейнерах, конструкция и водоизмещение позволяют. По мнению специалистов, модульный принцип вооружения кораблей – будущее флота, потому что обеспечивает оперативную перенастройку боевых возможностей – в зависимости от поставленных задач, и складывающейся обстановки.

Технологическая особенность нового БДК – "неконтактное" десантирование. Метод предусматривает высадку морских пехотинцев и боевой техники на необорудованное побережье по инженерным понтонам, которые выталкиваются из открытых носовых створок на берег – без касания кораблем дна, при волнении моря до четырех баллов. Плавающие БТР, БМП и БМД могут выходить в море прямо с кормы или носа корабля – вне видимости с берега.

Погрузка техники на борт возможна по аппарели (своим ходом) или с помощью палубного крана грузоподъемностью 16 тонн (через грузовой люк в верхней палубе). Как отмечалось выше, БДК позволяет перебрасывать значительное количество войск и боевой техники, причем для десанта предусмотрены комфортные условия размещения.

Длина большого десантного корабля "Пётр Моргунов" – 120 м, ширина – 16,5 м, осадка – 3,6 м, скорость – до 18 узлов (33,3 км/час), дальность плавания – 3500 морских миль (6480 км), автономность плавания – 30 суток. Экипаж – 100 человек. БДК проекта 11711обладают полным водоизмещением около 5000 тонн и являются самыми крупными российскими надводными кораблями, построенными в новейшее время. Главная энергетическая установка производства "Коломенского завода" – два 16-цилиндровых V-образных дизеля 10Д49 с газотурбинным наддувом мощностью по 5200 л.с. каждый. Заметим, на корабле "Пётр Моргунов" установлены комплектующие исключительно российского производства.

Требование времени

Российский ВМФ к началу 2000-х годов имел в строю около 20 больших десантных кораблями проектов 1171 (строились в 1966–1975 годах) и 775 (строились в 1974–1991 годы). Примерно половина из них находились в ремонте или на консервации. Корабли польской постройки (проект 775) испытывали проблемы с запчастями и ремонтом. Между тем, без участия БДК не обходился ни один военный конфликт. Российские корабли в августе 2008 года высаживали десант в грузинском порту Поти, в 1999-м – перебрасывали миротворцев в Югославию, в начале 1990-х – эвакуировали личный состав военно-морской базы Нокра из Эфиопии (список неполный). Строительство новых десантных кораблей в России стало требованием времени, и началась большая работа.

В "Невском проектно-конструкторском бюро" за основу взяли корпус проекта 1171 "Тапир" (он отлично зарекомендовал себя за десятилетия эксплуатации), и все же большая часть конструкции создавалась заново. Для сравнения, водоизмещение советского БДК проекта 1171 составляет на 700 тонн меньше. Новый корабль получил значительно усовершенствованную систему вооружения и оснащения, более просторный трюм для бронетехники (можно ставить танки в два ряда). Танковый ангар оснащен специальной вентиляционной системой, которая обеспечивает комфортную температуру для запуска двигателей бронетехники. БДК способен прикрыть огнём высадку десанта, защититься от ракет противника (кроме артиллерии, имеется комплекс радиоэлектронной борьбы). Часть жилых помещений и медицинский блок разместили над верхней палубой. На борту двухпалубного корабля появился спортивный зал.

Современных зарубежных аналогов проекта 11711 не существует. Можно рассмотреть близкие по размерам и характеристикам китайские БДК к Тип 072-III (класс Yuting-II) – основное десантное средство военно-морских сил КНР, однако российский проект выгодно отличается наличием просторного вертолетного ангара.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova