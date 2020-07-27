ФСБ пресекла теракт в Москве в людном месте

Преступником оказался гражданин одной из центральноазиатских республик, в столице России он жил в съемной квартире.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. В Москве предотвратили теракт в людном месте, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщения ФСБ России.

По данным силовой структуры, у заброшенных гаражей в подмосковных Химках был обнаружен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты.

Массовое убийство готовил выходец одной из центральноазиатских республик, в столице России он жил в съемной квартире. При ее обыске силовики обнаружили доказательства того, что преступник был связан с террористами в Сирии и готовил теракт.

"При обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", - добавляется в сообщении.

Сейчас ведется розыск возможных соучастников. Сообщается, что в Подмосковье задержали брата преступника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации".

* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova