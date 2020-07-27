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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ, архивное фото

ФСБ пресекла теракт в Москве в людном месте

© Sputnik / Евгений Биятов
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200727/31077640/terakt-fsb-preotvrashen.html

Преступником оказался гражданин одной из центральноазиатских республик, в столице России он жил в съемной квартире.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. В Москве предотвратили теракт в людном месте, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщения ФСБ России. 

Автомобили полиции и пожарной службы недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба.
© Sputnik / Евгений Биятов
В Москве установили личность преступника, открывшего стрельбу у здания ФСБ

По данным силовой структуры, у заброшенных гаражей в подмосковных Химках был обнаружен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты. 

Массовое убийство готовил выходец одной из центральноазиатских республик, в столице России он жил в съемной квартире. При ее обыске силовики обнаружили доказательства того, что преступник был связан с террористами в Сирии и готовил теракт.

"При обыске в арендованной преступником квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", - добавляется в сообщении.

Сейчас ведется розыск возможных соучастников. Сообщается, что в Подмосковье задержали брата преступника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации".

* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

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